Anitta diz que foi diagnosticada com vírus que pode causar esclerose múltipla

A cantora Anitta e a atriz Ludmila Dayer lançaram, neste sábado (3), o documentário "Eu", em São Paulo. A produção relata como a Dayer descobriu e passou a lidar com o diagnóstico de esclerose múltipla.

Durante o evento, Anitta também contou que foi diagnosticada com o vírus Epstein–Barr (EBV), o mesmo que pode causar a esclerose múltipla. As informações são do portal GShow.

"Quando a gente começou todo esse contato, e saíram os resultados, eu estava com o mesmo vírus da Ludmila em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, por tudo isso eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma benção na minha vida e só alegria. Uma coisa que ela falou é que gente fica muito mais sensível em perceber pessoas que estão no mesmo caminho. As pessoas só vão no momento delas, no tempo delas", disse Anitta.

A cantora é responsável pela produção do longa que conta a história de Ludmila.

Anitta e Ludmila

Durante o lançamento do documentário, Anitta e Ludmila relembraram o início da parceria, quando as duas se descobriram com a mesma doença.

"Sou amiga da Anitta há muitos anos, nos conhecemos em Los Angeles quando ela estava começando a carreira internacional. Eu nunca a vi como esse personagem, eu brincava que via sua criança interior", disse a atriz.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil