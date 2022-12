Caetano Veloso é diagnosticado com Covid-19 e adia shows no Rio de Janeiro; veja novas datas

O cantor Caetano Veloso cancelou shows da Turnê "Meu Coco", após ser diagnosticado com Covid-19. Ele tinha apresentações previstas para acontecerem neste fim semana na Jeneusse Arena, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Pedimos a compreensão de todos em relação ao ocorrido", diz a legenda da publicação sobre os cancelamentos compartilhados nas redes sociais do artista e da produtora Uns, responsável pela carreira dele.

"Os ingressos adquiridos para os shows de hoje [sexta-feira] e amanhã [sábado] valerão para as novas datas. Em caso de devolução, entre em contato com a casa de show", orienta a postagem.

Foto: reprodução/redes sociais

Apesar de afetar as apresentações prevista no Rio de Janeiro, o comunicado destaca que os shows marcados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos dias 16 e 17 deste mês, permanecem confirmados.

Quadro de Covid-19 é leve, diz jornal

Segundo informações do Metrópoles, o cantor, de 80 anos, apresenta um quadro leve da doença: com presença de febre e, no geral, passa bem.

Esta é a segunda vez que o cantor e compositor é infectado com a Covid-19. Ele e a esposa, a empresária Paula Lavigne, testaram positivo para o coronavírus há exatamente um ano.

