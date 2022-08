Caetano Veloso e Maria Bethânia são irmãos? Veja cinco curiosidades da vida do cantor

Caetano Veloso comemorou 80 anos de vida neste domingo (7) em uma apresentação no espaço Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O especial foi transmitido pela Globoplay e Multishow, e contou com a participação dos filhos do cantor e da irmã dele, Maria Bethânia.

Dono de uma trajetória de sucesso na música, Caetano também atuou no cinema e ganhou destaque na literatura com seu livro Verdade Tropical. Também nunca se furtou de se posicionar sobre assuntos diversos e temas essenciais para a arte e política brasileiras.

Confira abaixo cinco curiosidades da vida do artista.

Família

Caetano é casado com Paula Lavigne, empresária dele, com que teve dois filhos: Tom Veloso e Zeca Veloso. O compositor ainda é pai de Moreno Veloso, fruto do primeiro casamento com a jornalista Dedé Gadelha.

Irmão de Maria Bethânia

O artista é o quinto de uma família de sete filhos e o que pode passar desapercebido entre algumas pessoas é seu parentesco com outro grande nome da música popular brasileira: Maria Bethânia, de quem é irmão.

Ele é quatro anos mais velho que Maria Bethânia, mas foi ela quem o lançou no cenário musical do País, ao gravar a canção "Sol Negro", de autoria de Caetano.

Ditadura militar

Durante a ditadura militar de 1964 a 1985, o cantor teve diversas músicas censuradas e outras até banidas, chegando a ser preso em dezembro de 1968 por desrespeito ao hino nacional. Ele foi solto alguns meses depois.

Recentemente, Caetano repassou os capítulos de sua traumática prisão seguida de um exílio na Inglaterra no ano de 1971 em um documentário chamado Narciso em Férias, que teve estreia no Festival de Veneza de 2020.

Política

Sensível sobretudo aos distratos ambientais, aos desmandos policiais, às desavenças autoritárias e, nominalmente, ao presidente Jair Bolsonaro (PL), Caetano rompeu com as próprias tradições e, depois de se aproximar de Ciro Gomes por um tempo, decidiu declarar voto em Lula para 2022.

Cinema

Como ator, Caetano atuou em dois filmes de Júlio Bressane: "Tabu" (1982) e "Os sermões – a história de Antonio Vieira" (1989). Interpreta, respectivamente, as figuras históricas de Lamartine Babo e o poeta Gregório de Matos. A filmografia inclui "Os Herdeiros" (1970), "O Demiurgo" (1972) e "O Rei da Vela" (1982).