Separação de Rafael Cardoso e Mariana Bridi teria sido motivada por traições, diz colunista

A atriz Mariana Bidi, que recentemente anunciou o fim do casamento de 16 anos com o ator Rafael Cardoso, teria revelado a pessoas próximas que o casal se separou por traições dele. As informações são da coluna Em Off, do IG.

Segundo Fábia Oliveira, que escreve a coluna, a união foi atravessada por inúmeros casos de infidelidade por parte do galã global. Mariana teria perdoado muitas das traições, mas, aparentemente, ela teria se cansado da situação.

A colunista disse ainda que o próprio Rafael se recusava a deixar a esposa alegando que ela era a "mulher da vida dele". O agora ex-casal tem dois filhos, Aurora, 8, e Valentim, 4.

Além disso, outra questão que teria aumentado o desgaste da relação, segundo as fontes da Em Off, é que o ator começou a passar mais tempo na fazenda da família do que na casa deles, na cidade.

No entanto, devido à ascenção de Mari Bridi nas redes sociais, como influenciadora digital, ela não podia ficar só no campo. A situação teria incomodado Rafael, que seria acostumado a ver Mari ceder às suas vontades.

Fim do casamento

Embora o término já tenha algumas semanas, Rafael e Mariana falaram sobre o fim do casamento apenas recentemente. Em entrevista à revista Quem, o ator disse que a separação tem sido "em clima de paz" e que os dois sempre serão uma família, especialmente por causa dos filhos.

"O que eu sonho, de verdade, é que ela [Mariana] encontre alguém, eu encontre alguém. Ou não encontre, enfim. Mas que a gente tenha uma relação de amizade, que a gente possa conviver com os filhos. A gente só não tem mais o relacionamento", explicou ele na entrevista.