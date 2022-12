Rodrigo Mussi e Gabi Lopes estrearam o Dark Room na Farofa da Gkay

O primeiro dia da Farofa da Gkay, segunda-feira (5), foi marcado por muita pegação entre os famosos. As celebridades também estrearam o Dark Room, aberto oficialmente às 4h da manhã. O local foi inaugurado pela atriz Gabi Lopes e pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, segundo o colunista Léo Dias.

Ainda de acordo com ele, os dois se beijaram muito no espaço e ficaram lá dentro por horas, mas não passaram disso. O ex-BBB, aliás, ficou com a cearense Karoline Lima, além de Gabi Martins e Sarah Andrade.

As cantoras Luísa Sonza e Pabllo Vitor, atrações da Farofa, também passaram pelo Dark Room, mas, até onde se sabe, foram apenas para conhecer o espaço.

Espaço na Farofa da Gkay

O Dark Room já teve na edição do ano passado. Na edição deste ano, foi repaginado e está mais espaçoso, com novos adereços distribuídos, mas a regra continua sendo acesso restrito e proibido a entrada com qualquer aparelho eletrônico.