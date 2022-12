Na Farofa da Gkay, Viih Tube 'passa a coroa' para Bianca Andrade

A ex-BBB Viih Tube se destacou pelo grande número de pessoas que beijou na Farofa da Gkay em 2021. Nessa segunda-feira (5), começou a edição deste ano do evento, e a youtuber, que está grávida, passou a "coroa de pegadora" para a também ex-sister e empresária Bianca Andrade, conhecida ainda como Boca Rosa.

Nas redes sociais, a nova mamãe apareceu usando uma coroa, que foi "retirada" pela colega. Em 2018, Bianca também chamou atenção ao "passar o rodo" no evento. Ao terminar o relacionamento de quase dois anos com o youtuber Fred em abril, ela volta a participar do festejo solteira e pode reconquistar o título de beijoqueira.

Para o primeiro dia de Farofa, que acontece em Fortaleza, Boca Rosa apostou em um biquíni sensual. “Quero curtir tudo!”, disse no início do evento. Após o show de Pabllo, ela já tinha beijado um apresentador, segundo informações de presentes ao portal O Fuxico.

Grávida, Viih Tube aproveitou a festa até 4h e curtiu principalmente as comidas e a massagem nos pés gratuitas. "Na Farofa passada nem ligava pra comida, nem sei o que tinha, só queria saber da bebida. E agora, só dá comida, inclusive tem de tudo", contou a youtuber em um story do Instagram.

Legenda: Influenciadora relatou ter sofrido com dores nas costas e nos pés e usou o serviço de massagem da festa Foto: reprodução/redes sociais

Nesta terça-feira (6), acontece o segundo dia da Farofa da Gkay no Marina Park Hotel. O evento em celebração ao aniversário da influenciadora digital e atriz Géssica Kayane segue até quarta-feira (7) e reúne diversos famosos e criadores de conteúdo da internet.

