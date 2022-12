Karoline Lima é vista aos beijos com famosos na Farofa da Gkay; veja vídeo

O balanço do primeiro dia da Farofa da Gkay foi bastante positivo para a modelo cearense Karoline Lima. A ex do jogador Éder Militão foi vista, nessa segunda-feira (5), aos beijos com os influenciadores digitais John Vlogs, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e o ex-BBB Rodrigo Mussi.

Além disso, Karoline teria passado a noite acompanhada do streamer Nobru. Segundo informações do perfil Gossip do Dia, eles foram flagrados saindo juntos de um quarto no Marina Park, hotel onde está acontecendo o evento.

Posto de "Rainha da Farofa"

Karol foi um dos destaques entre os convidados por conta da animação na festa. Amigas da influenciadora chegaram a brincar sobre a quantidade de pessoas que a recém-solteira beijou.

A modelo está disputando o novo posto de "rainha" da Farofa da GKay, almejando "prêmio" para aquela que beija mais pessoas durante todo o evento. Na edição do ano passado, o posto foi ocupado por Viih Tube. Além de Karoline, Bianca Andrade, a Boca Rosa, é uma das favoritas ao "prêmio".

Fim do namoro com Éder Militão

Karoline e Militão terminaram o relacionamento no início do último mês de julho, dias antes do nascimento da filha do ex-casal, Cecília. Eles protagonizaram diversas discussões públicas.

Em agosto, a cearense, que até então morava com o ex, tomou a decisão de deixar a casa do atleta em Madri. De volta ao Brasil, ela mostrou recentemente aos seguidores o novo apartamento que alugou em São Paulo.