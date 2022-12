'Farofa da Gkay' 2022 conta com dark room, comida 24 horas e shows; saiba como deve ser festa

Uma das festas mais aguardas do ano começa nesta segunda-feira (5). A "Farofa da Gkay", evento da influenciadora Gessica Kayane, ocorre dos dias 5 a 7 de dezembro, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Nomes nacionais da música e influenciadores digitais de várias regiões do país participam de evento.

O local da festa é conhecido nacionalmente por receber grandes nomes da músicas em eventos como o réveillon. Até um avião foi fretado para trazer o grande número de convidados.

Até domingo (4), noves nomes da música foram anunciados na programação musical da festa. Anitta, É o Tchan, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Matuê, Pedro Sampaio e Wesley Safadão.

Mais de 500 convidados

Legenda: Gkay completou 30 anos sábado (3) e ganhou aniversário surpresa em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a assessoria da influenciadora, a festa cresceu e mais de 500 pessoas já receberam o convite para o evento.

Nomes da TV e internet são alguns dos convidados. Famosos como Bianca Andrade (Boca Rosa), Kéfera Buchmann, Viih Tube, Eliezer, Jade Picon, Gabi Luthai, Gabriela Versiane, Gil do Vigor e Paulo André (P.A.) estão na lista, além de vários influenciadores digitais, como Vanessa Lopes, Vivi, Juliano, Lucas Maciel, Vittor Fernando e João Guilherme.

Gkay precisou até fretar um avião, em parceria com a Latam, para trazer tanta gente a capital cearense. A aeronave é um Airbus A321.

Legenda: Influenciadora revelou que gastará em torno de R$ 8 milhões no evento deste ano Foto: reprodução/redes sociais

Comida 24 horas

De acordo com o G1, entre as exclusividades que Gkay preparou aos convidados terão no hotel estão lanches servidos 24 horas.



No cardápio, feijoada e petiscos na piscina, café da manhã estendido e lanches. Na edição 2021, alguns dos influenciadores chegaram a pedir lagosta nos quartos.

Dark room para os mais ousados com uma novidade

Legenda: Montagem com três fotos de instalações do Dark Room da Farofa da GKay (2021) Foto: reprodução/Instagram

Questionada sobre a presença do famoso 'dark room' na Farofa, a influencer confirmou no podcast 'Poddelas', durante o Rock in Rio, o espaço com uma novidade. O espaço vai funcionar durante a madrugada, a partir das 4h.

Gkay Influenciadora digital Além do 'dark room', vai ter o 'banheirão'. [...] Só quem sabe o que é 'banheirão' vai entender. Quem estiver no Twitter e souber o que é 'banheirão'... vai ter na Farofa. Fica aí no ar

Transmissão da festa no Multishow e Globoplay

A "Farofa da Gkay" será transmitida ao vivo pelo canal Multishow e no Globoplay. A informação foi anunciada em novembro pelo Grupo Globo. Os shows estão previstos para começar às 21h, entre 5 e 7 de dezembro.

Ainda não se sabe se, além dos shows, haverá outras câmeras espalhadas pelo evento.