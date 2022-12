Farofa da Gkay: veja imagens do avião fretado para levar convidados

Imagens do avião que trará os convidados da Farofa da Gkay para Fortaleza foram divulgadas nesta sexta-feira (2). O evento, que começa na próxima segunda (5) e segue até quarta-feira (7), é realizado em comemoração ao aniversário da influenciadora e atriz, que fretou a aeronave somente para transportar os participantes da festa para a capital cearense.

Conforme informações do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o veículo aéreo tem a capacidade para comportar 200 passageiros e deve decolar de São Paulo na manhã do primeiro dia do festejo.

Foto: divulgação

Ao portal g1, a companhia aérea Latam informou que a aeronave foi fretada em "condições comerciais especiais" e não divulgou os valores da transação. Para o evento, o avião recebeu uma personalização especial com a identidade visual do logo da Farofa.

Realizada desde 2017, a festa comemora o aniversário da Gkay, que nasceu em 3 de dezembro de 1992. Este ano é o segundo consecutivo que Fortaleza sedia o festejo, que tem como atrações Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, entre outros.

Apesar de serem fechados ao público que não foi convidado, os shows serão transmitidos ao vivo através do canal fechado Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay.

