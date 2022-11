Gkay deu ataques de estrelismo nos bastidores de filme da Netflix, diz colunista

Relato de estrelismo da influenciadora digital Gkay marcou os bastidores de "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix, filme que estreia no dia 30. O colunista Lucas Pasin, do Uol, descreveu cenas agressivas da paraibana, em matéria publicada nesta sexta-feira (18).

Conforme profissionais ouvidos pelo colunista, a humorista foi agressiva com colegas de trabalho e causou atrasos, incluindo um de cinco horas para a prova de roupa. Ela ainda gritou quando contrariada e até danificou um dos figurinos.

Ainda de acordo com publicação, as gravações do longa — que ocorreram no Rio e em Petrópolis (RJ) no fim de 2021 — foram acompanhadas por uma pessoa do RH da produtora para que os excessos de Gkay fossem controlados.

Ator denunciou Gkay para RH

Um dos atores que teriam reclamado de Gkay no set seria Sérgio Malheiros, nome que fez par romântico com a paraibana no filme. A humorista teria relatado no camarim que teria beijado muitas pessoas em uma festa da Anitta e iria passar sapinho para todos.

O ator teria ficado nervoso e falado com o RH sobre o ocorrido. Depois disso, a humorista teria sido chamada para conversar e informada de que não poderia se comportar daquela forma. Procurado pelo colunista do Uol, Malheiros informou, por meio de empresária, preferir não comentar o assunto.

Por conta da bronca, Gkay deixou o local das gravações. O relato ouvido pelo colunista é que "ela rasgou o figurino, que tinha sido confeccionado para ela, e saiu chorando e gritando. Entrou no carro e falou que ia embora. Toda a equipe ficou esperando". Após a crise, ela retornou ao set para retomar o trabalho.

A Netflix respondeu não ter nada a comentar. Gkay, por meio da assessoria de imprensa, avisou que não se pronunciaria sobre o assunto.