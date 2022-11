Twitter vai acabar? Após crise, Elon Musk publica memes sobre morte da rede social

O empresário Elon Musk, dono do Twitter, chamou atenção dos usuários da rede social, na madrugada de sexta-feira (18). Ele causou alvoraço com a publicação do "sepultamento" do pássaro azul — logotipo da plataforma.

Na imagem, um homem faz o sinal de paz e amor diante de um túmulo. O pássaro azul, símbolo do Twitter, aparece cobrindo o rosto do homem e também a lápide.

Veja tweet:

Em outros tweets, o novo proprietário da plataforma publicou a bandeira da morte e as frases "deixe isso afundar" e "acabamos de atingir outro recorde histórico no uso do Twitter".

Na quarta (16), o bilionário enviou uma mensagem aos funcionários dizendo que teriam até esta quinta (17) para considerarem se querem continuar "trabalhando longas horas em alta intensidade" ou receber uma indenização de demissão constituída por três meses de pagamento.

Apesar do susto nos usuários, oficialmente, a plataforma ainda não se pronunciou sobre encerramento de atividades.