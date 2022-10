Elon Musk compra Twitter às vésperas do fim do prazo da negociação

O bilionário Elon Musk afirmou ter comprado o Twitter, na manhã desta quinta-feira (27), às vésperas da conclusão do acordo. O anúncio foi feito na conta pessoal do empresário na rede social. Na carta publicada, ele comenta sobre a motivação em adquirir o Twitter.

A companhia ainda não se pronunciou para confirmar a compra. O prazo para Musk encerrar a negociação era até sexta-feira (28). Desde abril deste ano, o acordo entre o bilionário e a empresa passa por idas e vindas.

"A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum", escreveu Musk na publicação.

Veja publicação de Elon Musk sobre a compra do Twitter

"Atualmente, há um grande perigo de que as mídias sociais se fragmentem em câmaras de eco de extrema direita e extrema esquerda que geram mais ódio e dividem nossa sociedade", completa.

Musk chegou a divulgar um vídeo entrando com uma pia no escritório do Twitter, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele afirmou que era o "chefe" da empresa, na última quarta-feira (26).