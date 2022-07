Elon Musk leva cantada de Maraisa após dizer que 'não faz sexo há séculos'

Após negar um relacionamento extraconjugal com a esposa de um amigo, Elon Musk revelou, nessa segunda-feira (25), que "não faz sexo há séculos". A resposta dele repercutiu nas redes sociais e a cantora Maraisa, dupla de Maiara, aproveitou para flertar com o bilionário.

“Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito, né? Você está sempre trabalhando e eu também… difícil…”, escreveu no Twitter. (Veja post abaixo)

No último mês de maio, a sertaneja já havia investido no bilionário, que esteve no Brasil para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

"Gente e o @elonmusk que desceu na pista de avião que eu desço atrás de casa lá em Mairinque... no Catarina. Achei chique... se ele avisasse eu tinha ido lá tomar um café, conversar fiado, jogar papo fora", disse.

Traição

O Wall Street Journal revelou que Musk rompeu a amizade com um dos cofundadores do Google, Sergey Brin. O fim da parceria ocorreu após o dono da Tesla se relacionar com a esposa de Brin, Nicole Shanahan.

Musk e Nicole se aproximaram durante o festival Art Basel de Miami em dezembro de 2021, mesma época em que o empresário vivia uma crise com a cantora Grimes. Após descobrir a traição, Brin decidiu se separar de Nicole em janeiro deste ano.

“Isso é uma besteira total. Sergey e eu somos amigos e estávamos juntos em uma festa na noite passada! Em três anos, vi Nicole apenas duas vezes – em ambas as ocasiões, com muitas pessoas ao redor. Nada romântico”,