Elon Musk chega à sede do Twitter com uma pia e diz ser 'chefe' da plataforma

O empresário Elon Musk divulgou um vídeo entrando com uma pia no escritório do Twitter e afirmou que é o "chefe" da empresa, nesta quarta-feira (26). Ele está em negociações para a compra da plataforma desde abril, com algumas reviravoltas.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Twitter, Musk aparece chegando ao escritório da empresa em São Francisco, segurando uma pia. "Entering Twitter HQ – let that sink in!", disse na legenda.

"Let that sink in" é uma expressão metafórica em inglês que significa compreender ou absorver uma informação. 'Sink' é pia em inglês.

Em sua biografia do Twitter, Musk se denominou "chief twit", indicando que chefia a empresa. Ainda não há declaração oficial do empresário ou do Twitter sobre a conclusão da compra.

Legenda: Perfil de Elon Musk no Twitter Foto: Reprodução

Negociação conturbada

Em 25 de abril, o acordo de venda do Twitter para Elon Musk foi concluído, por US$ 44 bilhões. Mas o empresário, que é dono da Tesla e da SpeceX, recuou da compra em junho.

Musk alegou que ocorreu uma "violação material" de partes do acordo com a empresa. Ele disse que não conseguiu obter informações sobre a quantidade de contas de spam na rede social, entre outros detalhes.

O Twitter decidiu processar Musk pelo abandono da compra, para forçá-lo a cumprir o acordo, alegando que seguiu a negociação prevista. Um acionista o acusou de manipular o mercado, pois os preços das ações começaram a cair após suas declarações.

O Tribunal de Delaware chegou a marcar o julgamento do caso para 17 de outubro, mas o empresário voltou atrás e decidiu comprar a empresa. Segundo o portal g1, a juíza do caso determinou que o negócio seja concluído até as 17h desta sexta-feira (28).

Se a compra não for fechada, um novo julgamento será marcado.