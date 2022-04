Elon Musk compra o Twitter por US$ 43 bilhões

O acordo de venda do Twitter deve ser concluído ainda nesta segunda-feira (25). O aplicativo aceitou a oferta de US$ 43 bilhões de Elon Musk, e a transição deve ser anunciada até o fim do dia. As informações são da revista Vogue, com base na agência Reuters.

O bilionário, dono da Tesla e da SpaceX, quer ter o controle da rede social para tratar problemas de "liberdade de expressão". O objetivo também é eliminar anúncios e bots de spam.

Elon falou em sua rede social sobre a intenção de tornar o algoritmo do Twitter de código aberto, o que daria mais transparência à forma como a plataforma opera e sobre o que é mostrado aos usuários.

O bilionário propôs há duas semanas adquirir, ao preço de 54,20 dólares por ação, a rede social. No início de abril, Musk se tornou o maior acionista da empresa ao comprar 9% das ações.

Em seguida, o Twitter ofereceu a Musk uma vaga no conselho de administração, mas ele rejeitou a oferta.