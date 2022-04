Veja a cronologia do Twitter da fundação até a compra pelo bilionário Elon Musk

O bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo, fechou um acordo com o Twitter para a compra integral da plataforma nesta segunda-feira (25). Segundo o g1, o contrato registra valor de aproximadamente US$ 44 bilhões, que equivale a R$ 214 bilhões.

A empresa foi fundada em 21 de março de 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams. Inicialmente, buscava usar mensagens de SMS para contribuir na comunicação de muitas pessoas.

No entanto, a plataforma foi crescendo, ampliando suas ferramentas, e já registra 217 milhões de usuários "monetizáveis", segundo informado pela rede social. O termo representa os perfis de usuários que incluem anúncios.

De 2006 a 2012

A plataforma foi criada em 21 de março de 2006 por Jack Dorsey e lançada ao público no dia 15 de julho. Inicialmente, se chamava "Twttr", mas mudou de nome após seis meses de lançamento, adotando a grafia "Twitter".

Após seis anos de funcionamento, atingiu a marca de mais de 200 milhões de usuários ativos mensais.

De 2013 a 2017

Nesse período, Twitter passa a melhorar as ferramentas da própria plataforma. Assim, inclui o recurso de vídeo, de transmissão ao vivo e de aumento dos caracteres em cada tuíte.

De 2021 a 2022

Após 15 anos, o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, deixou o cargo de presidente-executivo e foi substituído por Parag Agrawal, em novembro de 2021. Já em 2022, Elon Musk se torna o maior acionista da rede social e compra a plataforma.

