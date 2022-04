Ações do Twitter sobem após Elon Musk virar acionista da empresa

As ações do Twitter subiram 26% nesta segunda-feira (4), logo após vazarem informações de que Elon Musk, dono da Tesla, virou acionista de 9,2% da empresa. A compra das ações teria ocorrido no dia 14 de março.

O documento que oficializou a compra foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), segundo informou a agência Reuters.

Com 73.486.938 ações do Twitter, Musk tem uma participação avaliada em US$ 2,9 bilhões. Homem mais rico do mundo, ele também é dono da SpaceX e possui fortuna avaliada em US$ 273 bilhões.

Críticas

Nas últimas semanas, Musk questionou como a rede social lida com a liberdade de expressão. Ele, inclusive, chegou a questionar se existiria a necessidade de outra plataforma para manter essa liberdade.

Em 2018, ele teve problemas com a própria SEC, quando foi proibido de fazer publicações que afetassem o valor das ações da Tesla.