Novo PlayStation Plus será lançado este ano com mais de 700 jogos; confira data

Os jogadores de PlayStation 4 e 5 terão um novo serviço ainda este ano, segundo anunciou a Sony nesta terça-feira (29). O PlayStation Plus deve unir o atual serviço online da plataforma com o PS Now, serviço de streaming de jogos.

A novidade deve chegar no mês de junho em vários mercados onde o serviço de games da Sony já estão disponíveis. Além disso, a nova versão virá com três versões diferentes.

No Brasil, o serviço PS Now ainda não está disponível e não será incluso nos pacotes de PlayStation Plus. Confira os valores:

PlayStation Plus Essential

Benefícios: Oferece os mesmos benefícios que os membros PlayStation Plus recebem hoje, como: Dois jogos mensais disponíveis para download Descontos exclusivos Armazenamento em nuvem para jogos salvos Acesso ao modo multiplayer online Nada muda para os membros atuais PlayStation Plus nesse nível.

O preço* da assinatura PlayStation Plus Essential permanece o mesmo que é praticado hoje para PlayStation Plus: Brasil R$ 34,90 por mês / R$ 84,90 por trimestre / R$ 199,90 por ano Estados Unidos US$ 9,99 por mês / US$ 24,99 por trimestre / US$ 59,99 por ano Europa € 8,99 por mês / € 24,99 por trimestre / € 59,99 por ano Reino Unido £ 6,99 por mês / £ 19,99 por trimestre / £ 49,99 por ano Japão ¥ 850 por mês / ¥ 2.150 por trimestre / ¥ 5.143 por ano



PlayStation Plus Extra

Benefícios: Oferece todos os benefícios do nível Essential Disponibiliza um catálogo com até 400* dos jogos mais populares para PS4 e PS5, incluindo grandes sucessos do catálogo do PlayStation Studios e de estúdios parceiros. Os jogos no nível Extra estão disponíveis para download.

Preço*: Brasil R$ 52,90 por mês / R$139,90 por trimestre / R$ 339,90 por ano Estados Unidos US$ 14,99 por mês / US$ 39,99 por trimestre / US$ 99,99 por ano Europa € 13,99 por mês / € 39,99 por trimestre / € 99,99 por ano Reino Unido £ 10,99 por mês / £ 31,99 por trimestre / £ 83,99 por ano Japão ¥ 1.300 por mês / ¥ 3.600 por trimestre / ¥ 8.600 por ano



PlayStation Plus Premium**

Benefícios: Oferece todos os benefícios dos níveis Essential e Extra Disponibiliza até 340* jogos adicionais, incluindo: Jogos para PS3 disponíveis via streaming na nuvem Um catálogo de famosos jogos clássicos, disponíveis em opções de streaming e download, das gerações do PlayStation original, PS2 e PSP Oferece acesso a streaming na nuvem para os jogos do PlayStation original, PS2, PSP e PS4 oferecidos nos níveis Extra e Premium nos mercados** onde o PlayStation Now está disponível atualmente. Os clientes podem fazer o streaming dos jogos usando os consoles PS4 e PS5, bem como no PC.*** Esse nível também vai oferecer experimentação de jogos com limitação de tempo, então os clientes podem testar os jogos antes de comprar.

Preço*: Brasil Não disponível Estados Unidos US$ 17,99 por mês / US$ 49,99 por trimestre/ US$ 119,99 por ano Europa € 16,99 por mês / € 49,99 por trimestre/ € 119,99 por ano Reino Unido £ 13,49 por mês / £ 39,99 por trimestre/ £ 99,99 por ano Japão ¥ 1.550 por mês / ¥ 4.300 por trimestre / ¥ 10.250 por ano



PlayStation Plus Deluxe (mercados selecionados) Nos mercados sem streaming na nuvem, o PlayStation Plus Deluxe será oferecido a um preço inferior em comparação com o Premium e terá um catálogo de famosos jogos clássicos das gerações do PlayStation original, PS2 e PSP para download e jogar, bem como experimentação de jogos com limitação de tempo. Os benefícios dos níveis Essential e Extra também estão incluídos. Os preços locais podem variar de acordo com o mercado. Brasil R$ 59,90 por mês / R$159,90 por trimestre / R$ 389,90 por ano