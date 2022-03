Instagram retoma opção de feed por ordem cronológica; veja como ativar

Usuários do Instagram poderão definir se o feed exibirá as postagens em ordem cronológica a partir de um novo recurso da plataforma, que começou a ser liberado nesta quarta-feira (23). As informações são do G1.

A configuração atual, que é definida pelo algoritmo do aplicativo, ainda poderá ser mantida. Os testes da novidade acontecem desde janeiro, e ela chegará para todos os perfis de forma gradual.

Como mudar a configuração do feed

Para mudar a ordem com que as postagens são exibidas, é preciso tocar sobre o logotipo do Instagram no aplicativo e escolher entre três opções disponíveis:

Página inicial: o feed no modelo atual, em que o algoritmo do Instagram ordena posts a partir dos interesses do usuário, incluindo recomendações de contas não seguidas;

o feed no modelo atual, em que o algoritmo do Instagram ordena posts a partir dos interesses do usuário, incluindo recomendações de contas não seguidas; Seguindo: o feed em ordem cronológica apenas com as contas que o usuário segue, e sem recomendações do aplicativo;

o feed em ordem cronológica apenas com as contas que o usuário segue, e sem recomendações do aplicativo; Favoritos: opção em ordem cronológica com lista feita por usuários com alguns perfis, como os de parentes e amigos próximos.

Mais controle

Com a mudança, o Instagram afirma querer dar mais controle sobre a experiência de cada usuário no aplicativo e que decidiu manter o feed por algoritmo como padrão após pesquisas identificarem que os usuários preferem esse modelo.

"Em média, as pessoas veem mais de 90% dos posts de seus amigos em um feed classificado com algoritmos. Esse número foi inferior à metade com um feed cronológico. E como as pessoas são mais engajadas em um feed ranqueado, uma publicação é vista por 50% mais seguidores do que com o feed cronológico", disse a rede social.