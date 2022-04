Elon Musk diz que não quer Twitter para fazer dinheiro e já tem 'plano B' caso não consiga comprá-lo

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, afirmou já ter um plano em caso de recusa do Twitter sobre a proposta de compra da rede social, mas não deu detalhes sobre o que pretende fazer. As informações são do G1.

A declaração foi data durante o evento TED, nesta quinta-feira (14). Os detalhes, afirmou, ficarão "para outra hora". Nesta semana, o empresário fez uma oferta para adquirir a plataforma por mais de US$ 41 bilhões (cerca R$ 197 bilhões).

Durante o evento, Musk afirmou não ter intenção de "fazer dinheiro" com a transação por considerar o Twitter como uma ferramenta para a liberdade de expressão.

"É realmente importante que as pessoas tenham a realidade e as percepções [sobre a realidade] e que elas sejam capazes de se expressar livremente nos limites da lei", disse, ponderando que a plataforma deve respeitar as legislações dos países.

Acionista

A relação de Musk com o Twitter, inclusive, tem se estreitado. Ainda na semana passada, ele já havia comprado uma participação de 9,2% da rede social, mas rejeitou fazer parte do conselho de administração.

Após a oferta, Musk chegou a divulgar uma carta aberta na qual cita a proposta. Segundo ele, caso ela não seja aceita, ele irá reconsiderar a posição que possui de acionista.

"Desde que fiz meu investimento, me dei conta de que a companhia não vai nem prosperar nem atender a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada", escreveu. A carta foi endereçada ao presidente do conselho da rede, Bret Taylor.