Mais rico do mundo, Elon Musk faturou R$ 10 mil por segundo em 2020

O empresário da Space X, Elon Musk, faturou US$ 2.154,78 por segundo em 2020, o equivalente a R$ 10.041,27 quando convertido para o real. Ao todo, a fortuna dele está estimada em US$ 219 bilhões (R$ 1,021 trilhão).

Musk desbancou Jeff Bezos (US$ 171 bilhões) e assumiu o topo da lista de pessoas mais ricas do mundo neste ano, após a Tesla, sua empresa de carros elétricos, obter um salto de 33% nas ações. Em um ano, ele ganhou US$ 68 bilhões. As informação são da Forbes.

A título de comparação, a renda média do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.489 mensais no último trimestre. Isso quer dizer que Musk precisou de menos de três segundos para faturar o que um brasileiro recebe em um ano.

O bilionário expandiu o patrimônio ao comprar 9,2% das ações do Twitter por US$ 2,9 bilhões, se tornando o sócio majoritário da empresa. O lucro de Musk já chegou a cerca de US$ 780 milhões.

Veja o ranking completo dos bilionários da Forbes

Elon Musk (Tesla e Space X): US$ 219 bilhões Jeff Bezos (Amazon): US$ 171 bilhões Bernard Arnault (Luis Vuitton): US$ 158 bilhões Bill Gates (Microsoft): US$ 129 bilhões Warren Buffett (Berkshire Hathaway, de investimentos): US$ 118 bilhões Larry Page (Google): US$ 111 bilhões Sergey Brin (Google): US$ 107 bilhões Larry Ellison (Oracle): US$ 106 bilhões Steve Ballmer (Microsoft): US$ 91,4 bilhões Mukesh Ambani (Reliance Industries): US$ 90,7 bilhões