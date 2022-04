Elon Musk lidera ranking da Forbes de mais ricos do mundo; veja lista completa

A revista norte-americana Forbes divulgou nesta terça-feira (5) a lista das pessoas mais ricas do mundo em 2022. De acordo com o ranking, o empresário Elon Musk se tornou o mais rico do mundo pela primeira vez.

A fortura do dono da Tesla e da Space X foi estimada em US$ 219 bilhões, ou seja, cerca de R$ 1,021 trilhão.

Neste ano, o empresário expandiu o patrimônio ao comprar 9,2% das ações do Twitter por US$ 2,9 bilhões, com isso, ele se tornou o sócio majoritário da empresa. O lucro de Musk já chegou a cerca de US$ 780 milhões.

Além de Musk, aparecem na lista o fundador da Amazon, Jeff Bezos, o dono da marca Louis Vitton, Bernard Arnault, e ainda o fundador da Microsoft, Bill Gates.

Veja o ranking completo

Elon Musk (Tesla e Space X): US$ 219 bilhões Jeff Bezos (Amazon): US$ 171 bilhões Bernard Arnault (Luis Vuitton): US$ 158 bilhões Bill Gates (Microsoft): US$ 129 bilhões Warren Buffett (Berkshire Hathaway, de investimentos): US$ 118 bilhões Larry Page (Google): US$ 111 bilhões Sergey Brin (Google): US$ 107 bilhões Larry Ellison (Oracle): US$ 106 bilhões Steve Ballmer (Microsoft): US$ 91,4 bilhões Mukesh Ambani (Reliance Industries): US$ 90,7 bilhões

