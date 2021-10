Veja lista dos bilionários mais jovens de 2021, segundo a Forbes

O número de bilionários com menos de 40 anos aumentou em 2021, de acordo com a lista Forbes 400, que inclui os 400 mais ricos dos Estados Unidos. Ao todo, são 15 jovens bilionários, frente a 12 no ano passado.

O mais jovem da lista é Sam Bankman-Fried, de 29 anos, que acumulou US$ 22,5 bilhões graças ao rápido crescimento da FTX, a exchange de criptomoedas que ele fundou há dois anos em Hong Kong, aliado a investimentos próprios em cripto.

As criptomoedas também levaram à lista Brian Armstrong (38 anos) e Fred Ehrsam (33 anos), cofundadores da exchangeCoinbase Global.

Os mais ricos da lista são Mark Zuckerberg e seu colega de Harvard, Dustin Moskovitz, que criaram o Facebook.

15 bilionários mais jovens de 2021

Sam Bankman-Fried

Idade: 29

Patrimônio líquido: US$ 22,5 bilhões

Fonte de riqueza: Criptomoeda

Evan Spiegel

Idade: 31

Patrimônio líquido: US$ 13,8 bilhões

Fonte de riqueza: Snapchat

Bobby Murphy

Idade: 33

Patrimônio líquido: US$ 15,2 bilhões

Fonte de riqueza: Snapchat

Fred Ehrsam

Idade: 33

Patrimônio líquido: US$ 3,5 bilhões

Fonte de riqueza: Exchange de criptomoedas

Lukas Walton

Idade: 35

Patrimônio líquido: US$ 17,2 bilhões

Fonte de riqueza: Walmart

Baiju Bhatt

Idade: 36

Patrimônio líquido: US$ 2,9 bilhões

Fonte de riqueza: Aplicativo de negociação de ações

Mark Zuckerberg

Idade: 37

Patrimônio líquido: US$ 134,5 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

Dustin Moskovitz

Idade: 37

Patrimônio líquido: US$ 24,1 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

Brian Armstrong

Idade: 38

Patrimônio líquido: US$ 11,5 bilhões

Fonte de riqueza: Exchange de criptomoedas

Nathan Blecharczyk

Idade: 38

Patrimônio líquido: US$ 10 bilhões

Fonte de riqueza: Airbnb

Scott Duncan

Idade: 38

Patrimônio líquido: US$ 6,2 bilhões

Fonte de riqueza: Pipelines

R.J. Scaringe

Idade: 38

Patrimônio líquido: US$ 3,4 bilhões

Fonte de riqueza: Veículos elétricos

Ernest Garcia III

Idade: 39

Patrimônio líquido: US$ 9,3 bilhões

Fonte de riqueza: Carros usados

Lynsi Snyder

Idade: 39

Patrimônio líquido: US$ 4,2 bilhões

Fonte de riqueza: In-N-Out Burger

Ben Silbermann

Idade: 39

Patrimônio líquido: US$ 3,3 bilhões

Fonte de riqueza: Redes sociais