Quem são os novos bilionários nordestinos de 2021 da Forbes

O Brasil tem 315 bilionários, dos quais 40 entraram na lista em 2021, conforme levantamento da Forbes. Destes novos super-ricos, três são nordestinos.

As áreas de atuação dos novos bilionários do Nordeste são telecomunicações e prestação de serviços terceirizados. Todos se beneficiaram de recentes IPOs em suas respectivas empresas.

José Roberto Nogueira - Brisanet (CE)

Legenda: Brisanet foi fundada no fim dos anos 1990, em Pereiro, no Ceará Foto: Divulgação

Após o IPO da Brisanet, o cearense José Roberto Nogueira, de 56 anos, entrou para a lista dos 100 mais ricos do País, ocupando a 98ª posição. A fortuna acumulada é de R$ 4,8 bilhões.

Ele fundou a provedora de internet em 1998, em Pereiro, no interior do Ceará e transformou a Brisanet em um player que vem crescendo de forma acelerada no ramo das telecomunicações.

Hoje, a empresa tem 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone e atende Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Ranking nacional: 98º mais rico

Patrimônio: R$ 4,8 bilhões

Estado: Ceará

Fonte da fortuna: Brisanet

Setor: Telecomunicações (Provimento de internet)

José Caetano Paula de Lacerda - GPS (BA)

Baiano, José Caetano Paula de Lacerda é ex-executivo da Odebrecht e o maior acionista individual do grupo GPS.

Trata-se da maior empresa de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança do país. A companhia também abriu capital na Bolsa de Valores neste ano, em abril.

Fundada em Salvador (BA) em 1962, a GPS conta com mais de 100 mil colaboradores e é responsável por atender prédios de grandes corporações, como Petrobras e Grupo Pão de Açúcar.

Ranking nacional: 235º mais rico

Patrimônio: R$ 1,65 bilhão

Estado: Bahia

Fonte da fortuna: Grupo GPS

Setor: Serviços terceirizados (limpeza, manutenção e segurança)

Carlos Nascimento Pedreira Filho - GPS (BA)

O empresário de 80 anos é sócio-fundador da GPS e detém a segunda maior participação acionária da companhia. A exemplo do sócio José Caetano de Lacerda, também é ex-executivo do grupo Odebrecht.

Ranking nacional: 250º mais rico

Patrimônio: R$ 1,52 bilhão

Estado: Bahia

Fonte da fortuna: Grupo GPS

Setor: Serviços terceirizados (limpeza, manutenção e segurança)