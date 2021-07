Ação da Brisanet começa abertura de capital em queda e fecha dia em estabilidade

No início da manhã, logo após a abertura de capital, a BRIT3 teve queda de valor para R$ 12,56. Ao longo do dia, a ação atingiu o pico de R$ 14,11 por volta das 16h20.

A ação ficou em R$ 13,93 no fechamento da bolsa. O volume negociado ao longo do dia foi de R$ 12,8 milhões.

Sobre a empresa

Fundada por José Roberto Nogueira há 22 anos, a Brisanet já é a maior ISP do país, com cobertura exclusiva no Nordeste. A empresa atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel.