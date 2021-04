Lista da Forbes 2021 tem 65 bilionários brasileiros, entre eles três cearenses; veja ranking

O ano da maior pandemia que o mundo já viu, e ainda vê, também abriu margem para a ascensão de novos mercados e riquezas. A Lista da Forbes 2021 tem 660 pessoas a mais que o ano anterior e chegou a 2.755 bilionários, que soma 13,1 trilhões de dólares.

No Brasil, 65 brasileiros, entre eles três cearenses, estão na lista de bilionários.

A subida de 63,5% nos mais ricos do mundo foi puxada novamente por magnatas dos Estados Unidos e China, as maiores potências econômicas do globo. No entanto, quase todos os 70 países da pesquisa ganharam novos bilionários.

Os americanos seguem sendo maioria (724 nomes), seguidos da China, com 626. O ranking foi divulgado pela Forbe nesta terça-feira (6).

86% de todos os bilionários do ranking estão mais ricos do que estavam há um ano.

Um novo bilionário a cada 17 horas

Conforme análise da Forbes, o ano também foi de recorde de recém-chegados neste mundo de riquezas. Cerca de um novo bilionário aparecia a cada 17 horas.

A nova bilionária mais rica é Miriam Adelson, de Nevada (EUA). Ela é viúva de Sheldon Adelson, que morreu em janeiro e deixou para ela um império no setor de cassinos no valor de US$ 38,2 bilhões

Jeff Bezos segue como o mais rico do mundo

Legenda: Jeff Bezos Foto: AFP

O americano Jeff Bezos, de 57 anos, da gigante Amazon, é a pessoa mais rica do mundo pelo quarto ano consecutivo. Ele conseguiu aumentar seu patrimônio em US$ 64 bi e chegou a cerca de US$ 177 bilhões no ranking.

O valor é ainda maior em consulta feita nesta terça-feira (6) na lista de bilionários em tempo real, atualizada periodicamente pela Forbes: US$ 189,4 bi

Elon Musk, magnata da Tesla, foi o que mais disparou. Ele saiu do 31º lugar em 2020 (US$ 76 bi) para o 2º lugar em 2021, cxom USS$ 126,4 bi. No ranking em tempo real desta terça, ele aparece com US$ 170,4.

Brasileiros na Lista da Forbes 2021

O número de brasileiros no ranking de bilionários do mundo subiu de 45 para 65. Os empresários e magnatas somam patrimônio de US$ 219,1 bilhões, conforme a Forbes Brasil.

O topo é de Jorge Paulo Lemann e família, com US$ 16,9 bilhões, que no ranking mundial estão em 114º. A fonta da fortuna é da empresa Anheuser-Busch InBev, multinacional de bebidas fruto da fusão da belga Interbrew e a brasileira Ambev.

Eduardo Saverin, 39, brasileiro acionista do Facebook é o segundo mais rico com domicílio no Brasil. Ele está no 140º da Forbes com US$ 14,6 bilhões de patrimônio.

Legenda: A empreendedora desponta na lista de mais ricos do Brasil Foto: Natinho Rodrigues

Luiza Trajano, 69 anos, dona da Magazine Luiza é um destaque da lista, com fortuna de US$ 5,3 bilhões. Ela é o 529º lugar geral.

Um destaque da lista é o recém-bilionário David Vélez, cofundador do Nubank, que está com fortuna aproximada em US$ 5,2 bilhões e é o 10º maior patrimônio do País.

O banco digital captou, em janeiro deste ano, US$ 400 bilhões e entrou para o top 5 de maiores instituições financeiras da América Latina.

Cearenses na Lista da Forbes 2021

O cearense Cândido Pinheiro Koren de Lima, 74 anos, fundador da rede Hapvida, é o 15º brasileiro mais rico e o 807º mais rico do globo. Ele possui fortuna de US$ 3,7 bilhões. Em 2020 a fortuna dele era US$ 1,6 bilhão.

Legenda: Grupo Hapvida detém três pessoas entre os bilionários do mundo segundo a Forbes Foto: Samuel K./Divulgação

Junto com Cândido, estão mais outros dois cearenses: Cândido Pinheiro Koren de Lima Jr (US$ 1.8 bi), filho do proprietário da Hapvida e atual presidente do grupo; e Jorge Pinheiro Koren de Lima (US$ 1,8 bi), filho mais velho do fundador e atual vice-presidente.

Ambos os irmãos estão empatados na posição 1750 do ranking mundial. A lista de 2020 possuía 16 cearenses, mas, conforme consulta realizada pelo Diário do Nordeste, 13 saíram e não estão no ranking da Forbes em 2021.

Veja os mais 20 ricos do Brasil na Lista da Forbes 2021

Jorge Paulo Lemann e família - US$ 16,9 bilhões

Eduardo Saverin - US$ 14,6 bilhões

Marcel Herrmann Telles - US$ 11,5 bilhões

Jorge Moll Filho e família - US$ 11,3 bilhões

Carlos Alberto Sicupira e família - US$ 8,7 bilhões

Vicky Safra - US$ 7,4 bilhões

Família Safra - US$ 7,1 bilhões

Alexandre Behring - US$ 7 bilhões

Dulce Pugliese de Godoy Bueno - US$ 6 bilhões

Alceu Elias Feldmann - US$ 5,4 bilhões

Luiza Helena Trajano - US$ 5,3 bilhões

David Vélez - US$ 5,2 bilhões

Luis Frias - US$ 4,6 bilhões

André Esteves - US$ 4,5 bilhões

Cândido Pinheiro Koren de Lima - US$ 3,7 bilhões

Franco Bittar Garcia - US$ 3,5 bilhões

Veja os mais 20 mais ricos da Lista da Forbes 2021

Jeff Bezos

Elon Musk

Bernard Arnault

Bill Gates

Mark Zuckerberg

Warren Buffett

Larry Ellison

Larry Page

Sergey Brin

Mukesh Ambani

Amancio Ortega

Francoise Bettencourt Meyers

Zhong Shanshan

Steve Ballmer

Ma Huateng

Carlos Slim Helu

Alice Walton

Jim Walton

Rob Walton

Michael Bloomberg