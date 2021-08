Os 10 mais ricos do Brasil segundo a Forbes; veja lista

Neste ano, o Brasil tem cerca de 40 novos bilionários na lista da Forbes. Mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, o mercado de capitais continuou favorecendo algumas empresas e empresários.

O brasileiro no topo do ranking é Eduardo Luiz Saverin, de 39 anos, com um patrimônio estimado em R$ 97,5 bilhões. A maior parte do acumulado é pela participação no Facebook.

O ranking também abriu espaço para Pedro Paulo Chiamulera, de 57 anos, ex-atleta e cientista da computação. Chiamulera conquistou R$ 2,53 bilhões, já competiu em Olimpíadas e lidera a ClearSale, empresa antifraude.

A seletiva para entrar no ranking leva em consideração as companhias listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação. O levantamento foi baseado no primeiro semestre de 2021. Além disso, o patrimônio combinado dos bilionários do Brasil seria de R$ 1,9 trilhão.

Veja a lista dos 10 maiores bilionários do país

1 – Eduardo Luiz Saverin, patrimônio de R$ 97,5 bilhões

Legenda: Eduardo Luiz Saverin Foto: Reprodução/Forbes

Com 39 anos, Eduardo possui patrimônio de R$ 97,5 bilhões, com suas atividades no Facebook.

2 – Jorge Paulo Lemann, patrimônio de R$ 96,5 bilhões

Legenda: Jorge Paulo Lemann Foto: Reprodução/Forbes

Com 81 anos, Jorge possui patrimônio de R$ 96,5 bilhões, com suas atividades na Ambev e Banco Garantia.

3 – Marcel Herrmann Telles, patrimônio de R$ 64,5 bilhões

Legenda: Marcel Herrmann Telles Foto: Reprodução/Forbes

Com 71 anos, Marcel possui patrimônio de R$ 64,5 bilhões, com suas atividades na Ambev e Banco Garantia.

4 – Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família, patrimônio de R$ 49,5 bilhões

Legenda: Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família Foto: Reprodução/Forbes

Com 71 anos, Carlos e sua família possuem patrimônio de R$ 49,5 bilhões, com suas atividades na Ambev e Banco Garantia.

5 – Rubens Ometto Silveira Mello, patrimônio de R$ 46 bilhões

Legenda: Rubens Ometto Silveira Mello Foto: Reprodução/Forbes

Com 71 anos, Rubens possui patrimônio de R$ 46 bilhões, com suas atividades na Cosan.

6 – André Santos Esteves, patrimônio de R$ 39,5 bilhões

Legenda: André Santos Esteves Foto: Reprodução/Forbes

Com 52 anos, André possui patrimônio de R$ 39,5 bilhões, com suas atividades no Banco BTG Pactual.

7 – Vicky Sarfati, patrimônio de R$ 37 bilhões

Com 68 anos, Vicky possui patrimônio de R$ 37 bilhões, com suas atividades no Banco Safra.

8 – Alexandre Behring da Costa, patrimônio de R$ 36,5 bilhões

Legenda: Alexandre Behring da Costa Foto: Reprodução/Forbes

Com 54 anos, Alexandre possui patrimônio de R$ 36,5 bilhões, com suas atividades na 3G Capital.

9 – Jacob, Esther, Alberto e David Safra, patrimônio de R$ 35,5 bilhões

Com idades entre 36 e 45 anos, Jacob, Esther, Alberto e David possuem patrimônio de R$ 35,5 bilhões, com suas atividades no Banco Safra.

10 – Alceu Elias Feldmann, patrimônio de R$ 30,5 bilhões

Legenda: Alceu Elias Feldmann Foto: Reprodução/Forbes

Com 71 anos, Alceu possui patrimônio de R$ 30,5 bilhões, com suas atividades na Fertipar.

Veja o ranking das 10 mulheres mais ricas do país

Legenda: Luiza Trajano está entre as mulheres mais ricas do Brasil Foto: Divulgação

1 - Vicky Sarfati Safra , patrimônio de R$ 37 bilhões

, patrimônio de R$ 37 bilhões 2 - Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues , patrimônio de R$ 23,5 bilhões

, patrimônio de R$ 23,5 bilhões 3 - Dulce Pugliese Godoy Bueno , patrimônio de R$ 14,2 bilhões

, patrimônio de R$ 14,2 bilhões 4 - Flávia Bittar Garcia Faleiros , patrimônio de R$ 11,18 bilhões

, patrimônio de R$ 11,18 bilhões 5 - Maria Helena Moraes Scripilliti , patrimônio de R$ 10,50 bilhões

, patrimônio de R$ 10,50 bilhões 6 - Lucia Borges Maggi , patrimônio de R$ 10,40 bilhões

, patrimônio de R$ 10,40 bilhões 7 - Marli Maggi Pissollo e família , patrimônio de R$ 10,40 bilhões

, patrimônio de R$ 10,40 bilhões 8 - Ana Lúcia de Mattos Baretto Villela , patrimônio de R$ 8,50 bilhões

, patrimônio de R$ 8,50 bilhões 9 - Gisele Trajano , patrimônio de R$ 7,20 bilhões

, patrimônio de R$ 7,20 bilhões 10 - Camilla Godoy Bueno Grossi, patrimônio de R$ 7 bilhões

Confira lista com 10 dos novos bilionários da forbes

Marcelo Rodolfo Hahn , sócio da Blau Farmacêutica: R$ 7,54 bilhões

, sócio da Blau Farmacêutica: R$ 7,54 bilhões Vera Rechulski Santo Domingo , do Grupo Santo Domingo: R$ 6 bilhões

, do Grupo Santo Domingo: R$ 6 bilhões Henrique Moraes Domingo Salvador e família , acionista do grupo hospitalar Mater Dei: R$ 5,95 bilhões

, acionista do grupo hospitalar Mater Dei: R$ 5,95 bilhões Jorge Luiz Savi de Freitas e família , controlador da Intelbras: R$ 5,27 bilhões

, controlador da Intelbras: R$ 5,27 bilhões Alexandre Ostrowiecki , principal acionista da Multilaser: R$ 5,15 bilhões

, principal acionista da Multilaser: R$ 5,15 bilhões José Roberto Nogueira e família , fundador da Brisanet, provedora de internet: R$ 4,8 bilhões

, fundador da Brisanet, provedora de internet: R$ 4,8 bilhões Alexandre Funari Negrão e família , fundador da Medley: R$ 4,7 bilhões

, fundador da Medley: R$ 4,7 bilhões José Augusto Carvalho Aragão e família , sócio da Armac, de equipamento para agronégocio: R$ 3,65 bilhões

, sócio da Armac, de equipamento para agronégocio: R$ 3,65 bilhões João Guilherme Sabino Ometto , do grupo São Martinho, de usinas de açúcar: R$ 2,83 bilhões

, do grupo São Martinho, de usinas de açúcar: R$ 2,83 bilhões Pedro Paulo Chiamulera, fundador da ClearSale, de soluções antifraude: R$ 2,53 bilhões

