Elon Musk faz proposta para comprar Twitter por US$ 41,5 bilhões

Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, pode estar prestes a comprar o Twitter. O bilionário, que é o homem mais rico do mundo, fez uma proposta para adquirir a plataforma por mais de US$ 41 bilhões, algo em torno de R$ 197 bilhões.

As informações, que foram divulgadas em um documento regulatório da rede social, , ele ofereceu ao Twitter US$ 54,20 por ação do grupo, em torno de R$ 255. Isso significa um valor 38% mais alto que o preço da ação da rede social até 1º de abril.

Acionista

A relação de Musk com o Twitter, inclusive, tem se estreitado. Ainda na semana passada, ele já havia comprado uma participação de 9,2% da rede social, mas rejeitou fazer parte do conselho de administração.

Após a oferta, Musk chegou a divulgar uma carta aberta na qual cita a proposta. Segundo ele, caso ela não seja aceita, ele irá reconsiderar a posição que possui de acionista.

"Desde que fiz meu investimento, me dei conta de que a companhia não vai nem prosperar nem atender a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada", escreveu. A carta foi endereçada ao presidente do conselho da rede, Bret Taylor.