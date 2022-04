Conheça Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, jovens brasileiros na lista dos mais ricos do mundo

Dois jovens brasileiros integram a lista de bilionários da revista Forbes. Os fundadores da startup de cartões de crédito Brex, Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26 anos, têm fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão, cada um.

Em janeiro deste ano, investidores avaliaram a empresa em US$ 12,3 bilhões.

>> Veja a publicação da Forbes

Quem são os novos bilionários brasileiros

Legenda: Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, em 2019, quando tudo começou Foto: Divulgação

Em entrevista à Forbes, os empreendedores contaram que se conheceram no Twitter após uma discussão sobre qual editor de texto era melhor na hora de programar, em 2014. Na época, eles tinham 18 e 19 anos.

“Essa disputa de editores de texto é quase pior do que os confrontos de torcida entre São Paulo e Corinthians”, disse Dubugras à revista.

“Começou a ficar muito difícil discutir em 140 caracteres e passamos para o Skype. Ficamos bem amigos pelo fato de sermos adolescentes que gostavam de programar”, lembrou.

Naquele mesmo ano, eles lançaram a Pagar.me, de pagamentos online. André Street, co-fundador da Stone, apostou no negócio e fez um aporte por meio da Arpex Capital, tornando-se mentor de ambos.

Quando a startup completou três anos, os sócios foram aprovados para estudar em Stanford, na Califórnia. A empresa, então, foi vendida para a Stone.

Os jovens cursaram programação por dois anos, mas decidiram desistir para criar a nova empresa, a Brex, em 2019. O sucesso do negócio anterior se repetiu e atraiu investidores. Recentemente, a startup atingiu US$ 300 milhões em financiamentos.

Elon Musk lidera a lista dos mais ricos

A revista norte-americana divulgou, nesta terça-feira (5), os nomes das pessoas mais ricas do mundo em 2022. No topo do ranking está o empresário Elon Musk, pela primeira vez. A fortuna do dono da Tesla e da Space X foi estimada em US$ 219 bilhões, ou seja, cerca de R$ 1,021 trilhão.