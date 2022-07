Elon Musk desiste de comprar o Twitter

O bilionário Elon Musk desistiu de comprar o Twitter após ter aceitado acordo com a plataforma. O informe aconteceu nesta sexta-feira (8), em documento enviado à Security and Exchange Comission (SEC), órgão regulador do negócio nos Estados Unidos. As informações são do g1.

No documento, Musk apontou que ocorreu uma violação material de várias partes do acordo. A SEC é equivalente à Comissão de Valores Mobiliários, no Brasil.

Musk já havia apontado possibilidades de recuo. Em 13 de maio, por exemplo, suspendeu temporariamente o negócio, apontando que o Twitter não justificou os pedidos dele para saber mais sobre a abundância de contas de spam na rede social.

Após a notícia ser divulgada, o presidente da rede social informou que o Twitter processará Musk para fazer cumprir o acordo de compra.

"O conselho de diretores do Twitter está comprometido a fechar a transação no preço e nos termos acordados com o senhor Musk e planeja entrar com ações legais para fazer cumprir o acordo de fusão", tuitou Bret Taylor. "Acreditamos que vamos conseguir".

Acordo com o Twitter

O acordo de venda do Twitter foi concluído no dia 25 de abril. O aplicativo tinha aceitado a oferta de US$ 44 bilhões de Elon Musk. O bilionário, dono da Tesla e da SpaceX, queria ter o controle da rede social para tratar questões de "liberdade de expressão". O objetivo também era eliminar anúncios e bots de spam.

Elon falou em sua rede social sobre a intenção de tornar o algoritmo do Twitter de código aberto, o que daria mais transparência à forma como a plataforma opera e sobre o que é mostrado aos usuários.