Elon Musk faz nova ameaça sobre desistir de compra do Twitter se não receber dados solicitados

O bilionário Elon Musk ameaçou, em carta enviada nesta segunda (6), abandonar o acordo de compra do Twitter caso não receba mais dados sobre contas falsas e spam na rede em questão.

Musk apontou no documento que o Twitter é obrigado a fornecer dados que sejam relacionados à finalização do negócio.

"O Twitter, de fato, se recusou a fornecer as informações que Musk solicitou repetidamente desde 9 de maio de 2022 para facilitar a sua avaliação de contas falsas e de spam na plataforma da empresa", diz a carta, que foi assinada por um representante do bilionário.

A carta ainda aponta que o empresário estaria interessado em reproduzir testes específicos na rede, informando que os dados solicitados são necessários para tal.

Até então, aponta o representante de Musk, a recusa no repasse dos dados gera suspeita sobre o que as contas falsas e de spam significam nos números da empresa.

Caso o negócio não seja concluído, informou a carta, o bilionário não deve permanecer com as informações sensíveis.

Suspensão temporária

Ainda no mês de maio, Musk suspendeu a compra por conta da ausência dos mesmos deles. Entretanto, no mesmo dia garantiu que estava comprometido com a compra da companhia.

Legenda: Elon Musk é processado por investidores do Twitter por suposta manipulação de ações Foto: Britta Pedersen / POOL / AFP

A proposta de compra da rede social foi aprovada pelo conselho de administração da rede social em abril por US$ 44 bilhões.

Caso as exigências sejam cumpridas, ainda é necessário que a transação seja aprovada por acionistas e pelos órgãos regulatórios.