Elon Musk diz que teletrabalho não será tolerado na Tesla

O bilionário Elon Musk não permitirá que os executivos da Tesla, montadora da qual é proprietário, continuem trabalhando de forma remota.

Conforme informações do jornal O Globo, um suposto e-mail vazado do empresário, que viralizou nas redes sociais, indica que quem não voltar ao trabalho presencial pode ser demitido.

"Qualquer um que deseja trabalhar remotamente precisa estar no escritório por no mínimo (e reforço, *no mínimo*) 40 horas por semana ou pode ir embora da Tesla. Isso é menos do que pedimos aos trabalhadores da fábrica”, destacou.

Ainda de acordo com a publicação, o e-mail foi enviado às equipes na última terça-feira (31) e traz o assunto “O trabalho remoto não é mais aceitável”.

O bilionário ainda reforçou que o escritório precisa ser "um dos escritórios principais da Tesla, não uma filial remota que não está relacionada às tarefas do funcionário, como, por exemplo, quem é responsável pelo RH da fábrica de Fremont, mas quer trabalhar em uma filial que fica em outro estado".

Resposta de Musk

O próprio Musk não confirmou a veracidade do e-mail vazado. Entretanto, um usuário do Twitter o questionou: "Elon, muitas pessoas estão falando sobre esse e-mail vazado, algum comentário adicional para pessoas que acham que entrar no trabalho é um conceito antiquado?”. Musk rebateu dizendo que "elas deveriam fingir que trabalham em outro lugar".