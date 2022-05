Conheça Starlink, rede de satélite do bilionário Elon Musk

O bilionário Elon Musk anunciou pelo Twitter, nesta sexta-feira (20), o lançamento de um programa de conexão de internet via satélite para escolas em locais isolados do Brasil, além de monitoramento ambiental da Amazônia.

O programa de apoio ao Brasil acontece por meio de uma das empresas de Elon Musk, a Starlink.

O empresário Elon Musk, 50, dono da Tesla e da SpaceX, é a pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1,03 trilhão), segundo o ranking de bilionários da revista Forbes

O que faz a Starlink?

Legenda: Empresa diz que equipamento é ideal para captação de internet em locais com poucos recursos tecnológicos Foto: Divulgação/Starlink

Atualmente, a Starlink oferece diferentes serviços de transmissão de internet com alta velocidade e baixa latência.

"Os usuários do Starlink Business podem esperar velocidades de download de 150 a 500 Mbps e latência de 20 a 40 ms, permitindo conectividade com alta taxa de transferência para escritórios com até 20 usuários, lojas e áreas residenciais em todo o mundo", diz o site oficial da empresa.

Elon Musk também é dono da empresa de transporte espacial SpaceX, que tem interesse no Brasil, e da Tesla, fabricante de carros elétricos.

Outro destaque dos serviços da empresa de Elon Musk é que não há contratos de longo prazo, limites de dados e nem requisitos de exclusividade.

No portal da empresa, a Starlink ainda afirma que a Starlink é ideal para locais rurais e remotos.