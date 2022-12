Cantora cearense Brendynha faz música-tema da 'Farofa da Gkay'; escute canção

A "Farofa da Gkay" ganhou música-tema escrita por uma cantora cearense. Brendynha, 25, natural de Fortaleza (CE), vem ganhando centenas de seguidores no Instagram com a divulgação da canção pela influenciadora paraibana.

"Quando fiz a guia da música mandei para um grande amigo meu, Hiago Arraes. 'Amigo, escuta música, me diz o que tu acha', disse pra ele. Já era tarde da noite e eu dormi. Quando acordei no outro dia, meu Instagram estava travado. Ele mandou pra ela. A Gkay publicou a música e me marcou", explicou Brendynha.

Escute a música "Farofa da Gkay":

Para deixar a canção ainda mais dançante, a própria Gkay mandou a música para Rafinha RSQ — produtor musical de canções de Anitta, Simone e Simaria, Marília Mendonça, Léo Santana, Aviões do Forró, entre outros.

A música ganhou a cadência do produtor musical e logo foi divulgada por Gkay nas plataformas digitais.

A "Farofa da gkay" começa nesta segunda-feira (5), em Fortaleza. A festa conta com apresentações de Ivete Sangalo, Matuê, Wesley Safadão, entre outros nomes da música

Encontro em aniversário

Neste sábado (3), Brendynha foi convidada para cantar no aniversário da Gkay. Ao lado do influenciador digital cearense Hiago Arraes, ela dançou e cantor a música que leva o nome da festa.

Brendynha Já fretei o Boing para levar minha galera. A farra vai ser louca, partiu, então já era. Vai começar no ar, porque o lema é afobar. O dark room tá pronto, desliga o celular

Na composição, Brendyinha descreve o "passo a passo" de como acontece a festa da Gkay.

Do forró ao funk

Brendynha canta desde os quatro anos. Na carreira musical, chegou a ser voz da banda Catuaba com Amendoim. Ela também teve uma breve passagem pelo grupo Brasas do Forró e até chegou a formar dupla com a irmã.

Em carreira solo, ela iniciou agenda há um ano e oito meses. Brendynha "surgiu" para o mercado musical com mais força na pandemia.



Durante as proibições de festas abertas, Brendynha precisava de sustentar financeiramente.

Em um cenário sem grandes eventos por conta das proibições por decretos estaduais, ela chegou a fazer festas particulares para pequenas famílias — o que era autorizado na época.