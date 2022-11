Mari Fernandez publica foto com Karoline Lima e Gui Araújo: 'Meu casal'

Mari Fernandez publicou uma imagem nos Stories, segunda-feira (28), ao lado dos influenciadores digitais Karoline Lima e Gui Araújo com a legenda “meu casal”, dando pistas que os dois estão realmente juntos.

A dupla prestigiou um show da cantora em São Paulo. O social media Higor Moraes também compartilhou uma foto de Karoline e Gui com Mari no backstage. Nos Stories, Gui mostrou interações com a cearense e Priscila Souza, assessora da influencer. Eles também foram clicados por um fotógrafo trocando beijos durante a apresentação.

Os boatos de que o ex-A Fazenda e a cearense estão juntos começaram no fim de setembro, após trocas de comentários sugestivos nas redes sociais. Neste mês, Karoline chegou a confirmar que eles ficaram, mas que o affair seria casual.

“Nem acordei direito ainda e o povo já tá me arrumando namorado. A gente não pode nem dar uns beijinhos na boca. Ninguém pode nem ser amigo de ninguém que já tá casando? Coisa de 2019, 2018, sei lá quando eu conheci o Guilherme. De vez em quando, eu dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa, meus amigos gostam dele. É sobre isso. Posso viver? Posso! Muito obrigada a todos pela colaboração. Se quiserem me apresentar mais gente podem apresentar que a gente coloca no bonde também”, escreveu ela nos Stories.

Karoline se separou recentemente do jogador Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília. Já Gui Araújo já teve relacionamentos com nomes como Anitta e Gabi Brandt.

