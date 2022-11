Leonardo fala sobre João Guilherme após polêmica nas eleições: 'muito sincero'

Leonardo falou pela primeira vez sobre as polêmicas que se envolveu com o filho mais novo, João Guilherme, durante o 2º turno das eleições presidenciais. Na época, o ator pediu desculpas pelo apoio do pai a Bolsonaro.

“Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado”, disse Leonardo, em entrevista ao site Metrópoles.

O artista ainda disse que não tem ‘nada a ver com as ideologias do filho’.

“As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”.

Divergência nas eleições

Na época da polêmica, em outubro, João Guilherme, chegou a dizer que o pai “estava cego e que jogava no time errado”. “Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim, declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei”, escreveu ele no Twitter.

Com a repercussão do post, Poliana Rocha, esposa de Leonardo e madrasta de João Guilherme, criticou o enteado. “Como isso me chateia. A que ponto chegamos! João Guilherme, por favor respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)”.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit