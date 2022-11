João Guilherme é criticado após xingar cidade paulista nas redes sociais; veja vídeo

O ator João Guilherme tem sido reprovado por moradores de Bananal, Interior de São Paulo, após ter criticado o município nas redes sociais. Em um vídeo, o artista usa a palavra "bosta" para se referir à cidade, onde acontece a gravação da segunda temporada da série "De Volta aos 15", da qual ele faz parte do elenco.

O comentário do filho do cantor Leonardo provocou uma repercussão negativa na localidade. A prefeitura local chegou a ameaçar cancelar a permissão de filmagem da produção da Netflix, caso não houvesse uma retratação da gravadora e do rapaz. As informações são do portal g1.

A produtora Glaz, responsável pela obra, disse que teve conhecimento sobre o comentário de João Guilherme na tarde de terça-feira (8) e que não concorda com a afirmação dele. A empresa ainda reforçou que sempre teve uma relação amistosa e cordial com o município, onde também foram realizadas as gravações da primeira temporada.

O prefeito de Bananal, William Landim da Silva, disse que a declaração do ator foi "completamente infeliz" e que ambos conversaram, por uma chamada de vídeo realizada na terça-feira. Segundo o gestor, o artista se comprometeu a pedir desculpas publicamente sobre o episódio, o que ainda não aconteceu até às 12h desta quarta-feira (9).

O administrador público ainda detalhou que João Guilherme não está mais na cidade e não participará das gravações desta semana. Landim disse também que entendeu a posição da gravadora e que a opinião de um membro do elenco formado por 200 pessoas não representa o trabalho da equipe que está no município.

Até o momento, o ator não se pronunciou sobre o assunto. Além de João Guilherme, a série conta com nomes conhecidos, como Maísa Silva, Klara Castanho e Camila Queiroz.

