Iza comemora encontro com Seu Jorge e Lewis Hamilton: 'jantar extraordinário'

A cantora Iza participou de jantar ao lado do automobilista Lewis Hamilton e a foto do momento, publicada nas redes sociais na noite de terça-feira (8), repercutiu entre os seguidores da artista e outros usuários do Instagram. O cantor Seu Jorge também esteve presente e os três posaram para o registro na mesa de um restaurante.

"Um jantar extraordinário na minha terça. Ps.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto", escreveu Iza na legenda da imagem, que recebeu milhares de curtidas e comentários animados.

Legenda: Iza, Seu Jorge e Lewis Hamilton estiveram juntos na terça Foto: reprodução/Instagram

Hamilton está no Brasil desde a última segunda-feira (7), quando recebeu o título de 'cidadão brasileiro' em sessão da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ele foi ovacionado, causando a espera em longas filas para a entrada no plenário.

Torcida por namoro

Já na terça, após o jantar com Iza, ele virou assunto novamente. Dessa vez, muitos começaram a imaginá-lo em um relacionamento amoroso com Iza.

Vários amigos famosos da artista brasileira fizeram comentários na publicação. "Socorro!", vibrou Alice Wegmann, enquanto Dandara Mariana deixou vários emojis de coração e um recadinho: "AFF".

Fãs e outros seguidores de Iza já começaram a torcer por uma aproximação mais intensa entre os dois. "Pega ele, Iza, eu imploro", pediu um dos comentários da publicação. "Meu deus, seria o casal do século", supôs outra.

As especulações ocorrem cerca de um mês após o anúncio do fim do casamento dela com o produtor musical Sérgio Santos. Os dois estiveram juntos por 4 anos e, segundo comunicado, encerraram a união amigavelmente.