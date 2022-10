Iza comenta sobre fim do casamento pela 1ª vez: 'bem não estou'

A cantora Iza falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos desde o anúncio feito na última segunda-feira (10). "Bem eu não estou", declarou em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, ao citar o encerramento da relação entre os dois.

Casamento

"É a primeira vez que eu vivo um casamento e, terminar esse na frente de todo mundo, realmente é uma coisa que eu nunca experienciei. Somos muito discretos em relação a nossa vida, então, só anunciamos justamente porque é uma história muito importante para a gente", continuou a artista sobre a questão.

A artista e o produtor estavam juntos há cinco anos e se casaram em 2018. Ao longo do matrimônio, sempre foram bastante reservados sobre a vida pessoal e não desmontaram nenhuma possibilidade de abalo na união.

Anúncio nas redes

Segundo Iza, o anúncio teve a intenção de tomar conta do que seria dito após os dois se separarem. "[Foi] também para definir a narrativa disso para que as pessoas não saíssem por aí falando de uma coisa que foi tão sagrada e importante para a gente. Mas fácil, não está sendo", completou.

A artista fez o anúncio da separação na última segunda-feira (10), pontuando que os dois continuariam a relação de amizade apesar do término.

"Eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria. E estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", escreveu na ocasião.