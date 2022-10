Iza anuncia fim de casamento com Sérgio Santos após 4 anos

A cantora Iza anunciou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos, após quase quatro anos de relacionamento. A artista informou o término por meio de uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira (10).

"Eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria. E estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", iniciou a artista.

"Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão de forma certa, com cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza", completou, na publicação.

Veja publicação de Iza sobre o término

Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento de Iza e Sérgio Santos

Iza e Sérgio se conheceram durante a gravação em um estúdio e logo se tornaram amigos. Em 2016, começaram o namoro e, dois anos depois, oficializaram a união. O casamento aconteceu em Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, e reuniu diversos famosos como Maria Gadu, Di Ferrero e Gloria Groove.