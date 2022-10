Iza assume ser demissexual: 'transei com pouquíssimas pessoas'

A cantora Iza revelou ser demissexual, nessa terça-feira (18), durante a participação no podcast "Quem Pode, Pod". Na semana passada, a artista anunciou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos, após quatro anos juntos.

IZA Cantora "Transei com pouquíssimas pessoas. [Acho que sou demissexual, porque] demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação", disse na atração.

Conforme o site Demisexuality, a orientação sexual da voz de "Dona de Mim" é definida como pessoas que se atraem sexualmente por indivíduos por quem nutrem sentimentos ou intimidade. Por não estar ligado a identidade de gênero, é possível que elas se sintam atraídas pelo sexo oposto, o mesmo sexo ou por pessoas não-binárias, já que o gênero pode não ser fator relevante para o envolvimento.

"Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: 'Quero te dar'", detalhou a cantora.

No fim de setembro, a apresentadora do "Quem Pode, Pod", Giovanna Ewbank, também revelou ser demissexual.

Primeira vez

No programa, a artista de 32 anos ainda revelou que iniciou a vida sexual aos 21 anos. Segundo ela, a primeira experiência foi muito dolorosa.

"Não [foi bom]. Foi uma dor in loco que eu senti. Foi uma dor... você não sabe onde tá doendo, mas tá doendo. Nem sabia o que tinha acontecido. A pessoa que estava comigo era inexperiente, e eu também", detalhou no episódio.

Apesar de a perda da virgindade não ter sido agradável, a cantora relatou que, ao longo dos anos, foi descobrindo o que era agravável para ela na prática sexual.

"Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim. Eu comecei ainda entendendo o que eu gostava de fazer. Tudo é meio machista e sexista demais, você aprende o que tem que fazer. Hoje me sinto plena, mas foi uma longa caminhada", explicou.

"E a masturbação é uma coisa muito libertadora, de quanto mais você se conhece", acrescentou.

