Giovanna Ewbank diz ser demissexual; entenda o que significa

A atriz Giovanna Ewbank, de 36 anos, revelou ser uma pessoa demissexual. A confidência foi feita na última edição do podcast "Quem Pode, Pod", que apresenta ao lado da atriz Fernanda Paes Leme.

Na declaração, a artista revelou que só conseguiu se relacionar sexualmente com mais quatro pessoas antes do atual marido. Giovanna é casada há 12 anos com Bruno Gagliasso, de 40.

"Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências", disse em tom mais descontraído durante a apresentação do programa.

O que é demissexualidade?

Conforme definição do site Demisexuality, esta orientação sexual se assemelha um pouco à experiência de ser assexual, definição usada para designar pessoas com pouco ou nenhum interesse sexual. A diferença está, então, no fato de que o demissexual possui desejo carnal a partir de uma conexão anterior.

Neste caso, a pessoa tem atração por quem nutre sentimentos ou intimidade. Por não estar ligado a identidade de gênero, o indivíduo se sente atraído pelo gênero oposto, pelo mesmo, por pessoas não-binárias ou o gênero pode não ser fator relevante para envolvimento.