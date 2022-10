Prêmio Multishow 2022: confira a lista dos vencedores

O Prêmio Multishow 2022 reuniu, nesta terça-feira (18), os artistas que mais se destacaram na música brasileira. Foram revelados os vencedores das categorias com voto especializado e popular. Apesar de não poder comparecer ao evento, Anitta foi a mais premiada da noite, com três vitórias. O prêmio foi apresentado por Glória Groove e Linn da Quebrada.

Glória e Anitta foram as mais indicadas, com oito cada. Já Ludmilla e Jão aparecem logo em seguida, com seis indicações.

O pré-show contou com apresentações musicais de Ana Castala, Priscilla Alcantara, Xamã, Thiago Pantaleão e Jovem Dionísio.

A cantora Ludmilla abriu a premiação, com a primeira apresentação do seu novo single Tic Tac. A noite também teve shows marcantes e Glória Groove, Planet Hamp feat Criolo, Luísa Sonza, Jão, Iza, Thiaguinho e Dona Onete e Liniker.

Diego e Victor Hugo, L7NNON, Larissa Luz e Linn da Quebrada também cantaram no evento.

Vencedores do Prêmio Multishow 2022

Os vencedores estão marcados em negrito.

Artista do Ano

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7NNON

Ludmilla

Luísa Sonza

Revelação do Ano

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionisio

Mari Fernandez

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Álbum do Ano

“Lady Leste” – Gloria Groove

“LUME” – Felipe Ret

“Numanice #2” – Ludmilla

“Pirata” – Jão

“Pra Gente Acordar” – Gilsons

“QVVJFA” – Baco Exu do Blues

“Versions Of Me” – Anitta

Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove

Iza

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Grupo do Ano

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Jovem Dionisio

Lagum

Raça Negra

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Música do Ano

“Acorda Pedrinho” – Jovem Dionisio

“Desenrola Bate Joga de Ladin” – L7NNON, Os Hawaianos e DJ Bek da CDD

“Envolver” – Anitta

“Fé” – iza

“Maldivas” – Ludmilla

“Malvadão 3” – Xamã, Gustah e Neobeats

“VAMPiro” – Matuê, WIU e Teto

“Vermelho” – Gloria Groove

Dupla do Ano

ANAVITÓRIA

Diego e Victor Hugo

Henrique e Juliano

Jorge e Mateus

Maiara e Maraisa

Matheus e Kauan

Tasha & Tracie

YOUN

Clipe TVZ do Ano

“A Queda” – Gloria Groove

“Acorda Pedrinho” – Jovem Dionisio

“Boys Don’t Cry” – Anitta

“Cachorrinhas” – Luísa Sonza

“Envolver” – Anitta

“Fé” – Iza

“Idiota” – Jão

“Vermelho” – Gloria Groove

Hit do Ano

“Acorda Pedrinho” – Jpvem Dionisio

“Dançarina” – Pedro Sampaio e Mc Pedrinho

“Envolver” – Anitta

“Idiota” – Jão

“Maldivas” – Ludmilla

“Malvadão 3” – Xamã, Gustah e Neobeats

“Vermelho” Gloria Groove

Capa do Ano (Categoria técnica)

“Fé” – Iza

“Fúrias” – Urias

“Lady Leste” – Gloria Groove

“LUME” – Felipe Ret

“Portas” – Marisa Monte

“QVVJFA” – Baco Exu do Blues

“Urucum” – Karol Conká

“Versions Of Me” – Anitta

Produtor Musical do Ano (Categoria técnica)

Eduardo Pepato

Pablo Bispo

Papatinho

Prateado

Pupillo

Rafinha RSQ

Ruxell no Beat

Vhoor

Instrumentista do Ano (Categoria técnica)

Amaro Freitas

Castilhol

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Kiko Dinucci

Mateus Asato

Pretinho da Serrinha

Silvanny Sivuca

