Teletubbies ganha reboot na Netflix e novo trailer; assista ao vídeo

A produção infantil Teletubbies ganha um reboot que chegará à Netflix no dia 14 de novembro, conforme o Uol. O trailer foi compartilhado no canal do YouTube da Netflix Jr, apresentando os quatro clássicos personagens: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po.

A narração será feita pelo ator Tituss Burgess, que participou da série Unbreakable Kimmy Schmidt. "Das colinas tão distantes, os Teletubbies vêm brincar", anunciou no trailer.

Tituss Burgess Narrador da série "Os Teletubbies amam o creminho gostoso. Os Teletubbies amam dançar. Eles amam os Tidlytubbies. E os Teletubbies também se amam muito".

A prévia mostra a Teletubbilândia com um cenário atualizado, a música conhecida da primeira versão e o "Sol". No entanto, a nova produção conta com o rosto de uma criança asiática.

Ao todo, o reboot conta com 26 episódios. Os personagens são vividos por Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Chee Ping Kellington e Jeremiah Krage.

Fenômeno mundial

Nos anos 1990, os Teletubbies foram um fenômeno entre as crianças, contando com 335 episódios que passaram em canais brasileiros como Globo, TV Cultura e Discovery.

Ainda segundo o Uol, o reboot da Netflix integra um projeto que busca aumentar o catálogo infantil da plataforma de streaming.