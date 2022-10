Viih Tube divulga nome da filha com Eliezer: 'forte, diferente e curtinho'

Viih Tube revelou nesta terça-feira (18) o nome da filha que espera com Eliezer. A menina se chamará Lua, pois, segundo a youtuber e ex-BBB, é um nome com força, além de ser diferente e curto.

"O nome dela é Lua. A gente queria um nome forte, diferente e curtinho. Lua significa iluminada, corpo celeste. Mas, a palavra iluminada representou muito pra mim e pro Eli. Porque é isso que eu quero que a minha filha seja", divulgou Viih nos stories do Instagram.

A escolha foi feita durante uma viagem do casal. "Eu falei: 'Vou parir agora. Vou ler uma lista de nomes de meninos e meninas para você, e você vai falar um de cada um, eu também vou escolher'. O mesmo nome de menina, e o mesmo nome de menino, os dois escolheram", contou a influencer, pontuando que os dois ficaram em dúvidas com o nome Zoe.

A ex-BBB compartilhou também que caso o bebê fosse menino o nome seria Noah.

A gravidez de Viih Tube foi anunciada por ela e Eliezer, que também é ex-BBB, no dia 20 de setembro. O casal está junto desde há cerca de três meses.

Chá de revelação 'BBBaby"

Viih Tube e Eliezer fizeram, no último domingo (16), o chá revelação da bebê para familiares e amigos, transmitido ao vivo no canal do YouTube de Viih.

Legenda: Viih Tube e Eliezer estão esperando uma menina Foto: Reprodução/YouTube