Junior Lima fala sobre apoio de Chitãozinho a Bolsonaro: 'toda família tem um tiozão do Zap'

O cantor Junior Lima criticou o apoio do tio, Chitãozinho, ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). "Novos estudos apontam: Toda família tem um tiozão do Zap", disse.

Junior se pronunciou pelos stories do Instagram. "Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si mesmo somente, mas coletivamente", disse o cantor irmão de Sandy.

Chitãozinho participou de um encontro com Bolsonaro, nesta segunda-feira (17), ao lado de outros sertanejos. O cantor Xororó, pai de Sandy e Júnior e dupla de Chitãozinho, não esteve presente na reunião, realizada no Palácio da Alvorada.

Legenda: Junior Lima chama Chitãozinho de 'tio do zap' Foto: Reprodução/Instagram

Junior Lima Cantor "É preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos. Por ter, pessoalmente, feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos"

"E faço isso, mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo do ideal, mas consciente de que é preciso mudar", finalizou.

Sertanejos encontram Bolsonaro

Legenda: Nomes como Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo e Xororó foram alguns nomes que se reuniram com Bolsonaro Foto: Reprodução/Facebook

Estiveram no encontro com o candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL) os cantores:

Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba;

Marrone, da dupla com Bruno;

Chitãozinho, parceiro de Xororó;

Zezé di Camargo, que foi ao encontro sem o irmão Luciano;

Sula Miranda;

Cuiabano Lima, locutor de rodeios do Brasil

A reunião foi acompanhada pelo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e teve a participação ainda dos ex-senadores Arthur Virgílio Neto (PSDB) e José Agripino Maia (União Brasil). Gusttavo Lima e Leonardo reforçaram apoio ao presidente durante transmissão de Bolsonaro nas redes sociais.

Filho de Leonardo critica voto do pai

O ator e cantor João Guilherme, filho do cantor Leonardo, também criticou o apoio do pai ao presidente.

João Guilherme disse que a posição política de Leonardo é fruto de "falta de educação e de sensibilidade".

"Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu João Guilherme no Twitter.