Em show, Ivete Sangalo apoia gritos pró-Lula e faz o 'L'

Embora evite se posicionar politicamente, a cantora Ivete Sangalo aproveitou o show de encerramento do Expor Carnaval, neste sábado (15), em Salvador, para demonstrar apoio ao candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sem citar o nome do ex-presidente petista, a cantora baiana pediu, em determinado ponto do show, para fãs fazerem o 'L' - um dos símbolos mais utilizados pelo candidato e apoiadores. "Faz o L!", gritou Ivete.

Em outro momento, o público começou a cantar músicas em apoio a Lula, que Ivete acompanhou com uma dancinha. Ao final, ela afirmou: "E não há quem mude essa vontade, não é?"

A cantora já havia se posicionado pouco antes do 1º turno das eleições, embora de forma mais discreta. Uma das atrações do Palco Mundo, no Rock In Rio, ela criticou o armamento e disse que "um novo tempo está chegando".

Pouco depois, continuou com "dia 2, vamos mudar tudo", em referência ao dia 2 de outubro, quando foi realizado o primeiro turno do pleito deste ano.

Uma nova votação ocorre no próximo dia 30 de outubro, quando o ex-presidente Lula deve concorrer com o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição.