Quem são os cantores sertanejos que apoiam Bolsonaro?

Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), se reuniu com um grupo de cantores sertanejos que o apoiam, nesta segunda-feira (17). Gusttavo Lima e Leonardo foram alguns dos nomes que até participaram de live do presidente durante coletiva.

Após encontro com repórteres, Bolsonaro fez uma reunião com outros cinco cantores sertanejos.

Veja lista de sertanejos que participaram de encontro com Jair Bolsonaro

Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba;

Marrone, da dupla com Bruno;

Chitãozinho, parceiro de Xororó;

Zezé di Camargo, que foi ao encontro sem Luciano Camargo;

Sula Miranda;

Cuiabano Lima, locutor de rodeios do Brasil.

Não é de hoje, a declaração de votos de nomes do sertanejo em Jair Bolsonaro. Em muitos shows pelo Brasil, até mesmo na primeira campanha presidencial, os artistas declararam voto. O cantor Leonardo até lembrou do primeiro pleito em coletiva.

Outro nome que também já sinalizou voto em Bolsonaro foi o cantor sertanejo Zé Neto. Durante um show, ele até carregou a bandeira do Brasil nas costas. Em relato, o sertanejo afirmou que o candidato é defensor do agronegócio e que vai defender "nossa bandeira, nossa classe do agro".

Filho de Leonardo critica voto do pai

Legenda: João Guilherme é filho de Leonardo com a ex-dançarina de axé Naira Ávila Foto: Reprodução/Instagram

Depois do encontro de Bolsonaro com os sertanejos, o ator e cantor João Guilherme, filho do cantor Leonardo, criticou o apoio do pai ao presidente.

João Guilherme disse que a posição política de Leonardo é fruto de "falta de educação e de sensibilidade".

"Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu João Guilherme no Twitter.