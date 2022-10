João Guilherme pede 'desculpas' por apoio do pai, Leonardo, a Bolsonaro

O ator João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, pediu desculpas aos seguidores após o pai declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL), presidente candidato à reeleição.

“Peço desculpas pela falta de educação e sensibilidade do meu pai. Eu o amo, por isso peço perdão”, escreveu.

“Hoje estou triste. Sei bem da influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio”, completou.

O ator ainda rebateu críticas que recebeu após o desabafo no Twitter e disse que nunca dependeu do pai para se sustentar. “Não me venham com discursos como ‘se sustenta sem a pensão do seu pai então’ ou ‘nunca precisou acordar cedo para pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai’. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele. Pensão é direito da minha mãe. Auxílio para cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e pai”, concluiu.

João Guilherme é fruto do relacionamento de Leonardo com a ex-dançarina de axé Naira Ávila, com quem namorou por cerca de um ano durante uma breve separação de Poliana Rocha.

Sertanejos visitam Bolsonaro

Legenda: Leonardo e outros artistas visitaram Bolsonaro nesta segunda-feira (17) Foto: Reprodução/Facebook

Leonardo esteve nesta segunda-feira (17) no Palácio da Alvorada para manifestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, ao lado de Gusttavo Lima, participou de uma transmissão online ao lado do candidato à reeleição.

“Hoje o Brasil está entre os países mais produtivos do mundo, é a décima economia do mundo. Com Guerra na Ucrânia, com pandemia — muita gente acha que só teve pandemia no Brasil, é bom os desinformados saber que isso foi no mundo inteiro”, disse ele na ocasião.