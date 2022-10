Após especulações de Thomaz Costa em A Fazenda, Record se pronuncia sobre estado de saúde do ator

A madrugada de segunda-feira (17) em “A Fazenda” foi marcada por uma atitude de Thomaz Costa que preocupou os peões. Segundo conversas dos participantes do reality show, o ator teria tentado suicídio no programa, e foi impedido por Ruivinha de Marte. Em nota, a Record informou que o peão se sentiu mal por conta de um stress emocional e foi prontamente atendido: "outros comentários feitos pelos demais participantes foram mera especulação".

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Thomaz teria tentado ingerir vários remédios de uma vez, e Ruivinha o impediu. O sinal do Playplus, que transmite o reality em tempo real, ficou fora do ar por mais de uma hora após o episódio.

Na sala com Vini, Pétala, André e Lucas, Deolane Bezerra comentou que Thomaz estava “com algo da Ruivinha” e se automutilando. Os peões ficaram assustados com a fala de Deolane.

André foi em direção ao quarto após ouvir o comentário de Deolane, mas o sinal foi cortado. Também foi possível escutar quando Pelé disse que Thomaz teria tomado 6 comprimidos de remédio.

Na nota, a Record diz que Thomaz "recorreu à caixa de primeiros socorros, que está a disposição dos peões, para se automedicar. Prontamente atendido pela equipe médica, verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem". Segundo a emissora, após o atendimento, ele resolveu voltar para o jogo.

Em conversa com Lucas, após o episódio, Thomaz deixou claro a vontade de sair do reality show esta semana. “O meu medo hoje, de verdade, do fundo do meu coração, é eu ir para a roça e não sair”, disse.

Na última quinta-feira (13), Tati Zaqui, que estava vivendo um relacionamento amoroso com Thomaz no reality show, foi eliminada após pedir para participar da roça.

Posicionamento

O Instagram oficial de Thomaz se posicionou sobre o episódio da madrugada de hoje. “Thomaz vem há alguns dias apresentando sintomas do quadro de ansiedade, e hoje tomou uma atitude que poderia prejudicar sua própria vida. Em um momento de fragilidade do Thomaz, Deolane foi infeliz com sua fala. É importante ter responsabilidade na hora de questionar os gatilhos do próximo”.

Luciana Costa, mãe de Thomaz, também se posicionou em seu perfil na rede social: “Fiquem tranquilos que tudo que eu puder fazer eu farei pelo Thomaz”.

Confira nota da Record na íntegra

Na noite deste domingo (16), o participante Thomaz Costa se sentiu mal por conta de um stress emocional. Ele recorreu à caixa de primeiros socorros, que está a disposição dos peões, para se automedicar. Prontamente atendido pela equipe médica, verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, Thomaz decidiu voltar para o jogo. Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Outros comentários feitos pelos demais participantes foram mera especulação. Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes.